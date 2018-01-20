Чемпионы Олимпиады-2020 из Москвы получат по 4 млн рублей по решению Собянина, серебряные призеры – по 2,5, бронзовые – по 1,7

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских спортсменов, которые взяли награды на летних Олимпийских играх в Токио.

Победителями и призерами Олимпийских игр стали 44 московских спортсмена в 13 видах спорта. Среди них , , и , , , и другие.

«Вся страна как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам. Для миллионов людей вы стали близкими, наверное, и родными людьми. Хотя вы этих людей, зрителей не знаете, но надеюсь, чувствовали их поддержку.

По крайней мере, я никогда не смотрел столько Олимпийских игр, соревнований и так не переживал.

Огромное спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду, ведь москвичи собрали почти 40 процентов медалей. Это просто здорово! Классный результат, спасибо им огромное!

Но главные герои, конечно, вы – спортсмены, победители, участники олимпиады», – сказал Собянин.

По решению мэра Москвы олимпийским чемпионам будут выплачены премиальные в размере 4 млн рублей. Серебряные призеры получат по 2,5 млн рублей, бронзовые призеры – по 1,7 млн рублей.

Тренерам, которые принимали участие в подготовке чемпионов и призеров Игр-2020, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм.

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