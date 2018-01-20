Министр спорта РФ: «Задачей-максимум на Олимпиаде было третье место в медальном зачете, задачей-минимум – пятое»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Олег Матыцин Олимпиада-2020 Министерство спорта России ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин подвел итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. 

Российская команда завоевала 71 медаль (20-28-23) и заняла пятое место в общем зачете. 

«Российская команда всегда ставит перед собой самые амбициозные цели.

Конечно, всем хотелось, чтобы результат был еще лучше, но перед Играми был сделан предварительный анализ, в соответствии с которым задачей-максимум на этой Олимпиаде было третье место в медальном зачете, задачей-минимум – пятое.

С задачей-минимум мы справились, причем по общему количеству медалей мы заняли третье место. На мой взгляд, это говорит о большом потенциале нашей сборной», – сказал Матыцин. 

Выступление России в Токио-2020 – точно не триумф (как объявил босс ОКР), но наш спорт жив и прекрасен. Давайте вспоминать о нем чаще

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