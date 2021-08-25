Владимир Путин: «Полноценное участие России в международных спортивных соревнованиях зависит от политизирующих спорт»

Президент России Владимир Путин считает, что полноценное участие России в крупных международных соревнованиях зависит от тех, кто политизирует спорт.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин назвал одним из условий проведения Олимпийских игр в России полноценное участие страны в крупных международных спортивных соревнованиях.

«А это зависит не от нас. Это зависит от тех, кто политизирует международный спорт», – отметил президент.

«Надеюсь, что объединительных площадок, таких как искусство, спорт, борьба с общими вызовами, уже достаточно для того, чтобы мы руководствовались соображениями общих интересов, а не эгоистичными, не какими-то политико-эгоистическими соображениями», – добавил Путин.

Владимир Путин: «Мы не исключаем возможности проведения новой Олимпиады в России»