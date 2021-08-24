«Губернатор обратился к Путину за помощью. Есть поручение, надо искать». Депутат Госдумы Сватковский о спонсоре для «Нижнего»

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Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал, как «Нижний Новгород» будет искать генерального спонсора.

«Клуб вышел в Премьер-лигу, где, соответственно, другие финансовые обязательства – у команды очень много поездок, здесь другие требования по части организации матчей с точки зрения, например, безопасности.

К сожалению, в Нижегородской области не нашлось компании, которая могла бы стать спонсором клуба, и губернатор [Глеб Никитин] обратился к президенту [Владимиру Путину] за помощью.

Многие компании с государственным участием помогают спортивным клубам. Есть поручение, надо искать спонсора, надо искать какую-то крупную компанию с государственным участием. Думаю, до конца года спонсор будет найден.

Сейчас компании уже подводят финансовые итоги текущего года и формируют бюджет на 2022 год. Надеюсь, что с 2022 года какая-либо компания будет участвовать в финансировании «Нижнего Новгорода», будет его новым спонсором.

Судьбу «Тамбова» мы повторять не будем, потому что, во-первых, у нас есть футбольная инфраструктура. У нас есть тренировочная база, на которой готовилась сборная Уругвая во время чемпионата мира-2018 и которая получила высочайшие оценки.

Это очень серьезное подспорье, потому что у нас вся инфраструктура для клуба выстроена полностью. Остались только организационные вопросы и финансирование клуба», – сказал Сватковский.

Магия поручений Путина: «Нижнему Новгороду» найдут спонсора среди госкорпораций

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