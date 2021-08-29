Паралимпиада-2020, 1 сентября, все медали дня: у России золото в легкой атлетике, плавании и велоспорте

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио прошел восьмой медальный день. Российские спортсмены завоевали по три золота в плавании и легкой атлетике и одно – велоспорте.

Паралимпийские игры-2020 в Токио

1 сентября

Все медали России

Легкая атлетика

400 м, мужчины, Т73

1. Андрей Вдовин (Россия)

2. Ник Мэйхью (США)

3. Чермен Кобесов (Россия)

Толкание ядра, мужчины, F46

1. Грег Стюарт (Канада)

2. Никита Прохоров (Россия)

3. Джошуа Синнамо (США)

100 м, женщины, T36

1. Си Итин (Китай)

2. Елена Иванова (Россия)

3. Даниэлль Эйтчинсон (Новая Зеландия)

Толкание ядра, женщины, F36

1. Галина Липатникова (Россия)

2. Мириам Матринес Рико (Испания)

3. У Цин (Китай)

Толкание ядра, женщины, F32

1. Анастасия Москаленко (Украина)

2. Роза Козаковская (Польша)

3. Евгения Галактионова (Россия)

Метание клаба, мужчины, F51

1. Муса Таймазов (Россия)

2. Желько Димитриевич (Сербия)

3. Мариан Курея (Словакия)

Плавание

100 м, брасс, мужчины, SB7

1. Карлос Серрано Сарате (Колумбия)

2. Егор Ефросинин (Россия)

3. Блейк Кокрейн (Австралия)

100 м, брасс, женщины, SB7

1. Мария Павлова (Россия)

2. Джессика Лонг (США)

3. Тиффани Кейн (Австралия)

200 м, комплекс, мужчины, SM9

1. Андрей Калина (Россия)

2. Тимоти Ходж (Австралия)

3. Уго Дидье (Франция)

50 м, свободный стиль, S8

1. Виктория Ищиулова (Россия)

2. Сесилия Херонимо де Араужо (Бразилия)

3. Ксения Франческа Палаццо (Италия)

100 м, брасс, женщины, SB12

1. Мария Каролина Сантьяго (Бразилия)

2. Дарья Лукьяненко (Россия)

3. Ярина Матло (Украина)

100 м, брасс, мужчины, SB12

1. Вали Исрафилов (Азербайджан)

2. Алексей Федина (Украина)

3. Артур Сайфутдинов (Россия)

Велошоссе

79,2 км, мужчины, H3

1. Руслан Кузнецов (Россия)

2. Хайнц Фрай (Швейцария)

3. Вальтер Аблингер (Австрия)

Настольный теннис

Парный разряд, женщины, классы 6-8

3. Виктория Сафонова и Маляк Алиева (Россия)