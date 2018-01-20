В Москве на Красной площади проходит чествование олимпийской сборной России

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Олимпийская сборная России вернулась домой после Олимпиады в Токио. 

Рейс с олимпийцами прибыл в московский аэропорт Внуково во второй половине дня. После прилета спортсмены отправились на Красную площадь, где проходит чествование российских спортсменов. 

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене подняла флаг РФ на Красной площади. 

На Олимпиаде-2020 россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В честь их побед звучал фрагмент из «Первого концерта» Петра Чайковского. 

Россияне заняли пятое место в общекомандном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. 

Выступление России в Токио-2020 – точно не триумф (как объявил босс ОКР), но наш спорт жив и прекрасен. Давайте вспоминать о нем чаще

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