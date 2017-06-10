Аудитория Первого канала выросла в два раза во время трансляции финала многоборья по художественной гимнастике

Аудитория Первого канала в московскому часовом поясе выросла в два раза во время трансляции финала многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в .

Об этом сообщает со ссылкой на данные компании MediaHills.

Количество зрителей увеличилось на 107% по сравнению со средними показателями за последний месяц в это же время.

Также большой интерес у зрителей вызвали трансляции прыжков в воду у мужчин (рост более 50%) и финала гандбольного турнира среди женских команд (48%).

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