Александр Тихонов: «Наши президент и премьер-министр – невъездные на Олимпийские игры. Нет флага и гимна. Вот о чем надо говорить, а у нас молчат»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал итоги Олимпийских игр-2020 в Токио для сборной России.

Российская команда взяла 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые) и заняла 5-е место в медальном зачете Игр.

– Станислав Поздняков (глава Олимпийского комитета России – Sports.ru) доволен итогами Олимпиады в Токио. Он считает общее количество медалей, а столько у нас не было с Игр-2004 в Афинах. Сборная России – третья в Токио по количеству наград.

– В советские времена, когда было плохое начало Олимпиады, начинали считать по серебряным и бронзовым медалям. Как сейчас Поздняков. Это безграмотность! Олимпиаду считают по золотым медалям.

– Многие опасаются, как бы опять не пришлось потом возвращать медали из-за допинговых историй.

– Мы уже столько напоганили, что дальше уже некуда. Наши президент и премьер-министр – невъездные на Олимпийские игры. Нет флага и гимна. Вот о чем надо говорить. А у нас молчат об этом. Где профессионалы в и министерстве спорта?

– Поздняков разве не профессионал? Бывший спортсмен, олимпийский чемпион в фехтовании.

– Ему бы чуть характера добавить. Он не боец, каким был в большом спорте. Где его заявления? Отправили бумагу – это все ерунда. Бумага мертвая. Поздняков – солидный человек, величайший спортсмен. Но полная тишина.

– Что надо сделать, чтобы догнать США и Китай, или сейчас это для России космос?

– Это не космос. Но у нас этого не будет, пока нет той идеологии, которая была в Советском Союзе, и пока не будем воспитывать детей в детско-юношеских спортивных школах, чтобы они чувствовали себя патриотами: с флагом и гимном.

Борец Муса Евлоев из Ингушетии завоевал золотую медаль на в Токио. Там отменили рабочий день, фейерверки, праздник. Он навечно останется героем. Дагестанцы вернутся домой – так же будет.

Вот вам пример Кавказа. Посмотрите, как там относятся к своим спортсменам. И где мы русские? Что у нас, кроме зависти? – сказал Тихонов в интервью «Рейтингу Букмекеров».

Россия в Токио-2020 выступила лучше, чем в Рио и Лондоне, но впервые в истории опустилась ниже 4-го места в медальном зачете