Олимпиада-2020, 7 августа, все медали дня: у России серебро в пляжном волейболе, другие награды

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 35 комплектов медалей в 19 видах спорта.
Олимпийские игры-2020
7 августа
Пляжный волейбол
1. Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия)
2. Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (Россия)
3. Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар)
Легкая атлетика
Марафон, женщины
1. Перес Джепчирчир (Кения)
2. Юригит Косгеи (Кения)
3. Молли Сейдел (США)
Гребля на байдарках и каноэ
500 м, каноэ-двойка, женщины
1. Китай
2. Украина
3. Канада
1000 м, каноэ, мужчины
1. Исакиас Кейрос (Бразилия)
2. Лю Хао (Китай)
3. Сергей Тарновский (Молдова)
500 м, байдарка-четверка, женщины
1. Венгрия
2. Беларусь
3. Польша
500 м, байдарка-четверка, мужчины
1. Германия
2. Испания
3. Словакия