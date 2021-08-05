Олимпиада-2020, 7 августа, все медали дня: у России серебро в пляжном волейболе, другие награды

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 35 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

7 августа

Пляжный волейбол

1. Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия)

2. Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (Россия)

3. Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар)

Легкая атлетика

Марафон, женщины

1. Перес Джепчирчир (Кения)

2. Юригит Косгеи (Кения)

3. Молли Сейдел (США)

Гребля на байдарках и каноэ

500 м, каноэ-двойка, женщины

1. Китай

2. Украина

3. Канада

1000 м, каноэ, мужчины

1. Исакиас Кейрос (Бразилия)

2. Лю Хао (Китай)

3. Сергей Тарновский (Молдова)

500 м, байдарка-четверка, женщины

1. Венгрия

2. Беларусь

3. Польша

500 м, байдарка-четверка, мужчины

1. Германия

2. Испания

3. Словакия