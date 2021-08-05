Олимпиада-2020, 7 августа, все медали дня: у России серебро в пляжном волейболе, другие награды

Теги Олимпиада-2020 Легкая атлетика

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны  35 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

7 августа

Пляжный волейбол

1. Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия)

2. Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (Россия) 

3. Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар)

Легкая атлетика

Марафон, женщины

1. Перес Джепчирчир (Кения) 

2. Юригит Косгеи (Кения)

3. Молли Сейдел (США)

Гребля на байдарках и каноэ

500 м, каноэ-двойка, женщины

1. Китай 

2. Украина 

3. Канада 

1000 м, каноэ, мужчины

1. Исакиас Кейрос (Бразилия) 

2. Лю Хао (Китай) 

3. Сергей Тарновский (Молдова) 

500 м, байдарка-четверка, женщины

1. Венгрия 

2. Беларусь 

3. Польша

500 м, байдарка-четверка, мужчины

1. Германия

2. Испания

3. Словакия

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