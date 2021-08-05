Олимпиада-2020. Пляжный волейбол. Финал. Красильников и Стояновский против дуэта из Норвегии

7 августа на Олимпийских играх в Токио пройдет финал мужского турнира по пляжному волейболу.

Россияне Вячеслав Красильников и встретятся с Андерсом Молем и Кристианом Серумом из Норвегии.

игры-2020

Токио, Япония

Пляжный волейбол

Финал

– Олег Стояновский (Россия) – Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия) – 5.30

Матч за 3-е место

Мартиньш Плявиньш – Эдгар Тоц (Латвия) – Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар) – 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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