Олимпиада-2020. Пляжный волейбол. Финал. Красильников и Стояновский против дуэта из Норвегии

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7 августа на Олимпийских играх в Токио пройдет финал мужского турнира по пляжному волейболу.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский встретятся с Андерсом Молем и Кристианом Серумом из Норвегии. 

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Пляжный волейбол

Финал 

Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (Россия) – Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия) – 5.30

Матч за 3-е место

Мартиньш Плявиньш – Эдгар Тоц (Латвия) – Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар) – 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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