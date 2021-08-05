Олимпиада-2020. Пляжный волейбол. Финал. Красильников и Стояновский против дуэта из Норвегии

7 августа на Олимпийских играх в Токио пройдет финал мужского турнира по пляжному волейболу.
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский встретятся с Андерсом Молем и Кристианом Серумом из Норвегии.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Пляжный волейбол
Финал
Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (Россия) – Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия) – 5.30
Матч за 3-е место
Мартиньш Плявиньш – Эдгар Тоц (Латвия) – Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар) – 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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