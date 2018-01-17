Госссекретарь США о ситуации с Тимановской: «Такие действия подрывают олимпийский дух и являются посягательством на базовые права»

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен высказался о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Ранее спортсменка сообщила, что столкнулась с угрозами из-за критики в адрес руководства сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио. Тимановская также заявила, что ее против воли пытались вывезти в Беларусь, и она опасается за свою безопасность, поэтому намерена просить о политическом убежище в одной из европейских стран.

«Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт трансграничных репрессий: попытаться заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую уехать просто за то, что она осуществляла право на свободу слова.

Такие действия подрывают олимпийский дух, являются посягательством на базовые права и недопустимы», – написал Блинкен в твиттере.

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