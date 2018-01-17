Олимпиада-2020, 3 августа, расписание всех финалов дня: разыграют 28 комплектов медалей

3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 28 комплектов медалей в 9 видах спорта.

3 августа

Расписание финалов

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, женщины

3.30 – полуфинал, 5.37 – финал

Российская участница: Светлана Черниговская.

1000 м, каноэ-двойка, мужчины

3.44 – полуфинал, 5.53 – финал

1000 м, байдарка, мужчины

4.00 – полуфинал, 6.20 – финал

Российский участник: Максим Спесивцев.

500 м, байдарка-двойка, женщины

4.23 – полуфинал, 6.46 – финал

Российские участники: Кира Степанова – Варвара Баранова.

Легкая атлетика

Прыжки в длину, женщины

4.50

400 м с/б, мужчины

6.20

Прыжки с шестом, мужчины

13.20

Метание молота, женщины

14.35

800 м, женщины

15.25

200 м, женщины

15.50

Бокс

52-57 кг, мужчины

5.30 – первый полуфинал, 12.03 – второй полуфинал

Российский участник: Альберт Батыргазиев.

Будут разыгрываться только бронзовые медали.

81-91 кг, мужчины

6.18 – первый полуфинал, 12.50 – второй полуфинал

Российский участник: Муслим Гаджимагомедов.

Будут разыгрываться только бронзовые медали.

54-57 кг, женщины

7.05 – финал

63-69 кг, мужчины

13.05 – финал

Парусный спорт

49-й FX, женщины

6.33

49-й, мужчины

7.33

Финн, мужчины

8.33

Накра 17, микст

9.33

Прыжки в воду

Трамплин 3 м, мужчины

9.00

Российский участник: Евгений Кузнецов.

Спортивная гимнастика

Брусья, мужчины

11.00

Российский участник: Давид Белявский.

Бревно, женщины

11.50

Российская участница: Владислава Уразова.

Перекладина, мужчины

12.39

Российский участник: Никита Нагорный.

Велотрек

Командное преследование, женщины

11.19 – заезд за бронзу, 11.26 – финал

Командный спринт, мужчины

11.41 – заезд за бронзу, 11.44 – финал

Российские участники: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский.

Спортивная борьба

До 77 кг, греко-римская борьба

13.30

До 97 кг, греко-римская борьба

13.30

Российский участник: Муса Евлоев.

До 68 кг, женская борьба

14.55

Тяжелая атлетика

До 109 кг, мужчины

13.50

Российский участник: Тимур Наниев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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