Дмитрий Билозерчев: «Аблязина лишили честно заработанного золота. Будь судьи более профессиональны, кореец не оказался бы даже в числе призеров»

Трехкратный олимпийский чемпион Сеула-1988 Дмитрий Билозерчев оценил судейство в отношении российского гимнаста Дениса Аблязина на Олимпиаде в Токио.

Сегодня Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке, первое место занял кореец Син Джэ Хван. Оба спортсмена получили одинаковую сумму баллов за выступление, но Аблязин проиграл по показателям, связанным со сложностью прыжков.

«Все твердят сейчас, что у корейского спортсмена была более высокая сложность, но с точки зрения техники он вообще не сделал заявленного прыжка, когда выполнял свои три винта с поворотом. В правилах на этот счет прописано: приземление должно быть выполнено четко носками вперед.

Если хотя бы одна нога недовернута, это является основанием для того, чтобы не засчитывать указанную базовую сложность. Кореец же не докрутил четверть оборота: на приземлении видно, что носки его ног смотрят в сторону. Как и голова.

Соответственно, судьи были обязаны засчитать элемент как более простые три винта, снизить базовую сложность прыжка до 5,6 и уже потом делать сбавки за технические помарки, которых у спортсмена было достаточно много. Иначе говоря, ситуация позволяла арбитрам полностью «раздеть» Сина, и все это было бы абсолютно в рамках правил.

Вместо этого ему отдали победу, лишив Дениса Аблязина честно заработанного золота. Будь судьи более профессиональны, корейский гимнаст не оказался бы даже в числе призеров», – сказал Билозерчев.

Объясняем, почему у Аблязина серебро, а не золото в гимнастике при одинаковых баллах. Оказалось, в нашей команде не знают правил – там все честно