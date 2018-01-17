Светлана Хоркина: «Пусть Тимановская остается, где хочет, она свободный человек. В правдивости ее слов нужно разбираться»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике поделилась мнением о ситуации с белорусской бегуньей , которую НОК Беларуси планировал депортировать из Японии, где проходит .

«Ну и пусть остается, где хочет. Она свободный человек.

В правдивости слов белорусской атлетки нужно разбираться. Мало ли что там произошло? Если ее под охраной везут, как она могла видео выложить? Это настораживает. Если бы на нее так давили, то, наверное, все бы отобрали. Здесь 50 раз бабка нашептала. Надо проверять информацию и не раздувать скандал. Не Олимпийские игры, а базар.

Я знаю руководителя Олимпийского комитета Белоруссии, это потрясающий руководитель. Там потрясающая организация, всегда все четко. Там такое уважение к спортсменам, такое внимание. Если не уверена, что сможет справиться, какого черта села на самолет Минск – Токио? Значит, у нее в голове уже был план сделать какой-то скандал?» – сказала Хоркина.

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