Главред «Матч ТВ» о показе Олимпиады: «Это первые Игры, которые мы с «Первым» и «Россией 1» делили на паритетных условиях. Процесс переговоров был непростой»

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как велись переговоры телеканалов о правах на показ Олимпиады в Токио.

– Скажем так, это первые Олимпийские игры, которые мы с «Первым» и с «Россией 1» делили на паритетных условиях – то есть у всех каналов по 130 часов одинаковых по значимости событий. И в силу того, что это был первый такой прецедент в истории «Матч ТВ», то, конечно, процесс переговоров был непростой.

Каждый из каналов преследовал свои интересы и хотел заполучить самые топовые и знаковые события. В общем, хорошо, что это все закончилось.

– В чем была главная сложность? Насколько были сложны переговоры по отдельным событиям, которые никто не хотел уступать?

– Поделить события на три равнозначных пакета. Все хотели получить спортивную гимнастику, легкую атлетику, синхронное плавание, художественную гимнастику – самые топовые виды, где ожидания медалей от нашей сборной самые высокие. В конечном итоге все пакеты получились сбалансированными, и каждый канал в той или иной степени получил медальные события.

Грубо говоря, вот прям такого, что «мы хотим обязательно финал мужского турнира по волейболу и только мы», не было. Но у каждого канала были пожелания по видам спорта, которые они хотели получить – в равной степени каналы эти виды спорта получили.

– Если говорить об изначальных пожеланиях «Матча», сколько процентов вы получили по факту независимо от вида спорта?

– Как и все каналы, 33%. Если серьезно, мы довольны полученным пакетом, – сказал Тащин.

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