На Олимпиаде-2020 в Токио у спортсменов возьмут 5000 допинг-проб – это рекорд

На Олимпиаде-2020 в Токио у спортсменов возьмут 5000 допинг-проб. Это новый рекорд.

К примеру, в Рио-2016 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) взяло 4930 проб – как во время соревнований, так и вне турниров.

В Токио-2020 забором проб будет заниматься Международное агентство допинг-тестирования (ITA) при помощи Японского антидопингового агентства (JADA).

Всего на Олимпиаде-2020 будут работать 250 допинг-офицеров и 700 человек из вспомогательного персонала. Допинг-пробы будут храниться в течение 10 лет со дня взятия.

«В связи с принятием мер противодействия COVID-19 ITA готова адаптировать внесоревновательное тестирование во время Игр с учетом того факта, что пребывание спортсменов в деревне и в Японии будет сокращено.

ITA готовится к проведению увеличенного количества внесоревновательных тестов за пределами деревни, и, в качестве альтернативы, некоторые тесты будут проводиться в родных странах спортсменов, прежде чем они уедут на Игры», – сообщили в ITA.

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