Станислав Поздняков: «Председатель комиссии по соответствию WADA говорил, что его главное желание – унизить Россию»

Президент Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков рассказал, какие решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле против он считает спорными.

«Остается ряд вопросов, которые вызывают несогласие с нашей стороны. Например, решение, связанное с правом главы суверенного государства присутствовать на церемонии открытия Игр. С точки зрения мировой практики никогда еще ни один фонд, которым по организационной форме является WADA, не пытался апеллировать к главе другой страны. Собственно, это само по себе является удивительным.

Конечно, это было неприемлемо для нас и до начала слушаний, безусловно, это разочаровывает нас и сейчас. Что касается CAS, то суд в итоге принял компромиссное решение, чтобы не нарушать общепринятую практику, когда главы государств приглашают друг друга на те или иные мероприятия на территории соответствующих стран.

Согласитесь, трудно представить в принципе, что руководитель той или иной страны едет на открытие большого спортивного мероприятия без официального приглашения.

Второй момент, на который я хочу обратить внимание, – господин Тэйлор, председатель комиссии по соответствию WADA, когда писал в прошлом году все эти рекомендации и санкции, не скрывая говорил, что его главное желание – унизить Россию. В этом своем намерении он зашел настолько далеко, что в какой-то момент вышел за рамки полномочий и здравого смысла.

Представьте себе на секунду – если бы не принял ту оговорку, которая приписана в итоговом документе, про возможность официального приглашения. Тогда присутствие президента России на Олимпийских играх по приглашению, например, японской стороны, привело бы к чему? К остановке Игр? То есть и организационный комитет были бы признаны несоответствующими антидопинговому кодексу, и, таким образом, к моменту открытия была бы приостановлена? По требованию швейцарского фонда. Это же полный абсурд.

Так что в данном случае здравый смысл возобладал над некими элементами ненависти к нашей стране одного отдельно взятого британского юриста», – сказал Поздняков.

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