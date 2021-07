Тина Канделаки запустила флэшмоб в поддержку олимпийской сборной России в Токио-2020. К акции присоединился Тимати

Генеральный продюсер «Матч ТВ» запустила флэшмоб в поддержку олимпийской сборной России в Токио-2020.

Канделаки предлагает писать в соцсетях сообщения с поддержкой команды с тегом #wewillROCyou. ROC – английская аббревиатура Олимпийского комитета России. Сборная будет выступать в Токио под названием «команда .

«Я уже много раз слышала за свою карьеру, что спорт вне политики. Смешно? Если хотите показать свою наивность в любом диалоге, можете смело выстрелить этой фразой.

В этом мире политизировано все. Начиная с безобидного голосования «экспертов» на Евровидении, где Греция всегда отдаст высший балл Кипру, судейства на Евро-2020 матча с англичанами, за которым пристально и чуть ли не в обнимку в вип-ложе наблюдали принц Чарльз и президент ФИФА, и заканчивая предстоящей Олимпиадой в Токио.

Как вы уже знаете, на этих соревнованиях официально сборной команды России не будет. Будет ROC — сокращение от английского названия Олимпийского комитета России, которое дали нашей команде. Остановит ли это наших ребят?

Нет. Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты — русский. Все эти издевки WADA, постоянные запреты и ограничения — они только заряжают. В наших спортсменах я не сомневаюсь. Дело за малым, и оно наше — этот заряд подхватить и поддержать команду.

Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой ! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo!» – написала Канделаки.

К флешмобу уже присоединился российский хип-хоп-исполнитель .

