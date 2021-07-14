На Играх в Токио будут использовать интершум с предыдущей Олимпиады. Большинство соревнований в Токио пройдет без зрителей

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2020 ТАСС Легкая атлетика

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что на Играх в Токио будут использовать интершум с предыдущей Олимпиады. 

Большая часть соревнований Игр-2020 пройдет без зрителей. 

«Для спортсменов будет использована современная технология – иммерсивная звуковая система, которая основана на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Олимпийских игр.

Для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение.

Спортсмены будут чувствовать себя как на олимпийском стадионе, они будут чувствовать, что окружены зрителями и болельщиками», – сказал Бах. 

Олимпиада в Токио стартует 23 июля. 

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