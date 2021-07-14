На Играх в Токио будут использовать интершум с предыдущей Олимпиады. Большинство соревнований в Токио пройдет без зрителей

Глава Международного олимпийского комитета ( ) сообщил, что на Играх в Токио будут использовать интершум с предыдущей Олимпиады.

Большая часть соревнований Игр-2020 пройдет без зрителей.

«Для спортсменов будет использована современная технология – иммерсивная звуковая система, которая основана на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Олимпийских игр.

Для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение.

Спортсмены будут чувствовать себя как на олимпийском стадионе, они будут чувствовать, что окружены зрителями и болельщиками», – сказал Бах.

в Токио стартует 23 июля.