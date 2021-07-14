Томас Бах: «Пьедестал не предназначен для политических протестов. Он нужен, чтобы чествовать олимпийцев за спортивные достижения, а не за личные взгляды»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах напомнил спортсменам о запрете политических демонстраций во время награждений на Играх в Токио.

«Пьедестал и церемония награждения не предназначены для политических протестов или других демонстраций. Они нужны для того, чтобы чествовать олимпийцев и обладателей медалей за спортивные достижения, а не за их личные взгляды.

Задача заключается в том, чтобы собрать весь мир в одном месте и мирно соревноваться друг с другом. Этого никогда не случится, если Олимпийские игры будут вызывать разногласия», – цитирует Баха Russia Today со ссылкой на Financial Times.

Сообщалось, что МОК разрешит олимпийцам активнее выражать свою гражданскую позицию, например, в виде жестов. Однако демонстрации допускаются лишь до начала соревнований. Запрет также действует во время церемоний награждения.

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