Глава МОК о выступлении спортсменки-трансгендера на Олимпиаде: «Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и соблюдались права человека»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) высказался о дебюте спортсменки-трансгендера Лорел Хаббард на стартующих в Токио Олимпийских играх.

«Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на , и вы не можете их поменять по ходу соревнований.

изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами: медицинскими, социальными экспертами, экспертами по правам человека и, конечно, международными федерациями, чтобы оценить эти правила и утвердить некие принципы, которые на самом деле не могут быть правилами, поскольку этот вопрос не может иметь единого решения, все зависит от конкретного вида спорта.

Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека», – сказал Бах.

На Играх-2021 впервые выступят трансгендеры, а в США мальчикам разрешили соревноваться с девочками (если они ощущают себя девочками)