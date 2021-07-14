ОКР потребовал пояснения по бану пловцов перед Олимпиадой: «Речь идет о событиях, якобы имевших место 6 лет назад. Информация была доступна еще весной 2020-го»

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал официальное заявление по вопросу временного отстранения пловцов и Александра Кудашева, которые вошли в состав сборной на в Токио.

Накануне стало известно, что Андрусенко и Кудашев отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Они попали под формулировку в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно санкций, применимых к российскому спорту по итогам дела против WADA.

«Основанием для возбуждения дисциплинарной процедуры послужила информация из базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории, в соответствии с которой спортсмены предположительно совершили антидопинговые нарушения. Таким образом, спортсменам предъявлено обвинение в совершении нарушений, которые относятся к периоду 2012-2015 гг., то есть речь идет о событиях, якобы имевших место более шести лет назад.

ОКР выражает недоумение тем фактом, что дисциплинарное производство в отношении российских спортсменов возбуждено непосредственно накануне Олимпийских игр и после истечения финального срока для подачи заявок на участие в Олимпийских играх.

Особенно вопиющей такая ситуация является с учетом того, что еще в апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) публично объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории, и указанные дела должны были быть переданы в соответствующие международные спортивные федерации.

Таким образом, WADA и FINA еще год назад обладали необходимой (по их мнению) информацией для возбуждения данных дисциплинарных дел.

Остается только догадываться о том, что послужило причинами такой задержки – халатность или спланированные действия по лишению ОКР возможности полноценно использовать завоеванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям.

Мы планируем направить соответствующий запрос в с требованием дать пояснения о причинах возбуждения дисциплинарного производства непосредственно накануне Олимпийских игр, учитывая, что необходимая для этого информация была доступна еще весной 2020 года», – говорится в заявлении на сайте .

Наших пловцов отстранили перед Олимпиадой – хотя положительных проб нет. Это WADA роется в базе Московской лаборатории