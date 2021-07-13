В Токио выявлен первый положительный тест на коронавирус среди спортсменов, которые должны жить в олимпийской деревне

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил, что у одного иностранного спортсмена, прибывшего в Японию для участия в Олимпийских играх, тест на коронавирус дал положительный результат.

Теперь спортсмен должен будет пройти 14-дневный карантин. Вид спорта и страна не уточняются.

Отмечается, что этот человек еще не заезжал в олимпийскую деревню, однако это первый случай положительного теста на среди атлетов, которые должны там разместиться.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии