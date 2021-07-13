В Токио выявлен первый положительный тест на коронавирус среди спортсменов, которые должны жить в олимпийской деревне

Теги Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил, что у одного иностранного спортсмена, прибывшего в Японию для участия в Олимпийских играх, тест на коронавирус дал положительный результат. 

Теперь спортсмен должен будет пройти 14-дневный карантин. Вид спорта и страна не уточняются. 

Отмечается, что этот человек еще не заезжал в олимпийскую деревню, однако это первый случай положительного теста на COVID-19 среди атлетов, которые должны там разместиться. 

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. 

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии 

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