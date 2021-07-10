В отеле Токио, где проживает олимпийская сборная Бразилии по дзюдо, выявлена вспышка коронавируса

В отеле , где проживают участники Олимпиады-2020 из сборной Бразилии, выявлена вспышка коронавируса.

Сообщается, что как минимум восемь сотрудников отеля в Хамамацу, где остановились бразильские дзюдоисты, сдали положительные тесты на коронавирус.

По словам представителей органов здравоохранения города, проверка сотрудников прошла до приезда бразильской делегации в составе около 30 человек. Инфицированные сотрудники не контактировали со спортсменами.

«С дзюдоистами работают только те, у кого есть отрицательный тест. Мы объяснили команде, что только здоровые работники находятся в пузыре», – отметил спортивный чиновник Хамамацу Есинобу Савада.