«Запрет каннабиса – инструмент расистской и колониальной политики». Американский политик Окасио-Кортес выступила в защиту Ша’Кэрри Ричардсон

Американский политик и общественный деятель Александрия Окасио-Кортес выступила в защиту легкоатлетки Ша’Кэрри Ричардсон, дисквалифицированной на месяц за употребление марихуаны.

Ричардсон выиграла олимпийскую квалификацию в США, однако из-за дисквалификации будет вынуждена пропустить игры в Токио.

«Криминализация и запрет каннабиса являются инструментом расистской и колониальной политики.

МОК должен пересмотреть решение об отстранении Ричардсон и любых спортсменов, наказанных за употребление каннабиса. Это постановление наряду с запретом МОК на шапочки для плавания, созданные специально для волос темнокожих спортсменов, вызывает глубокую тревогу», – написала Окасио-Кортес в твиттере.

Окасио-Кортес и представители Подкомитета Палаты представителей США по гражданским правам и гражданским свободам обратились в Американское антидопинговое агентство ( ) и к главе Всемирного антидопингового агентства ( ) Витольду Баньке с просьбой отменить наказание Ричардсон.

«Это решение не имеет под собой никакой научной основы. Его корни исключительно в системном расизме, который долгое время был причиной законов о борьбе с марихуаной», – заявила Окасио-Кортес.

Ша’Кэрри Ричардсон о дисквалификации за марихуану: «Это только одна Олимпиада. Я молода, впереди много Игр, где я смогу поучаствовать»

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