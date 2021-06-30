«Мы будто заложники, даже находясь дома». Глава Международной ассоциации спортивной прессы призвал смягчить антиковидные меры на Олимпиаде в Токио

Президент Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло призвал организаторов Олимпиады в Токио пересмотреть антиковидные меры в отношении журналистов.

Работники СМИ должны оставаться в отелях первые три дня после прибытия в Японию, а их перемещения в течение двух недель будут строго контролироваться – в рамках согласованного маршрута. Репортеры также не смогут брать интервью у японских граждан.

«Народ Японии не должен видеть в нас врага, распространяющего коронавирус. Мы едем не для того, чтобы разрушать, а чтобы оставить послание надежды.

Большая опасность заключается в том, что в рамках этой кампании прибывающих (в Токио) иностранцев ставят в один ряд с разносчиками инфекции, поэтому люди боятся нас, и иногда это может привести к трудностям», – заявил Мерло.

Журналист описал меры организаторов как «самые безумные инструкции», которые он видел за всю жизнь. Мерло также напомнил о меморандуме Токио-2020, где говорится, что «жители Японии будут внимательно следить за каждым их шагом».

«Важно, что мы начинаем общаться с организаторами в уважительной манере, так как мы понимаем их мнение, понимаем, насколько это тяжело для них. Но мы должны найти решение, если можно так сказать, человеческое решение, потому что я не могу поверить в такое японское гостеприимство.

Это особый случай, но мы не в состоянии войны. В некотором роде мы будто заложники, даже находясь дома. И в некотором смысле жителей Японии просят следить за всеми. Это неприемлемо», – сказал Мерло.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии