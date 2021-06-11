Организаторы Токио-2020 выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов, но запретят их использовать

Организаторы летней Олимпиады-2020 в Токио выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов, но запретят их использовать.

Необязательные близкие контакты между спортсменами будут запрещены из-за мер по противодействию коронавирусу.

Спортсмены должны держать социальную дистанцию, иначе могут подвергнуться штрафам и наказаниям вплоть до дисквалификации и депортации из Японии.

Организаторы Игр-2020 сообщили, что бесплатные презервативы нужно рассматривать в качестве сувениров. Спортсмены должны забрать их домой.

Бесплатные презервативы раздают спортсменам на Олимпиадах с Сеула-1988.

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России