Министерство спорта России поддержит заявку Казани на проведение летней Олимпиады

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что министерство готово поддержать заявку Казани на проведение летних Олимпийских игр.

Соответствующее предложение накануне выдвинул министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Казань известна как спортивная столица России с точки зрения стандартов спортивной инфраструктуры, по уровню обеспеченности персоналом, профессиональной команды, которая там работает. Практически все масштабные турниры были там проведены, за исключением Олимпийских игр. Также в ближайшее время планируется проведение там крупных соревнований.

Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом», – сказал Матыцин на Петербургском международном экономическом форуме.

Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады