Глава МОК Томас Бах отложил поездку в Токио до 12 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии

Глава Международного олимпийского комитета ( ) отложил поездку в Токио до 12 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии.

Изначально Бах планировал посетить город мае.

Он должен был принять участие в эстафете олимпийского огня в префектуре Хиросима в прошлый понедельник и встретиться с премьер-министром Есихидэ Суга на следующий день. Позже визит перенесли на начало июня, а затем на июль.

Таким образом, Бах прибудет в столицу летней Олимпиады-2020 за 11 дней до церемонии открытия.

Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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