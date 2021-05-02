Города Японии отказываются принимать участников Олимпийских игр в Токио из-за новой волны коронавируса

Теги сборная США Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Города Японии отказываются от планов принимать участников Олимпийских игр в Токио из опасений, что медицинская система будут перегружена на фоне четвертой волны коронавируса. 

40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приема иностранных участников на сборы и мероприятия культурного обмена, решили не принимать иностранцев до начала Игр.

В частности, из-за всплеска заражений был отменен предолимпийский сбор сборной США по легкой атлетике в префектуре Тиба.

«Префектура Тиба не думает о том, как обеспечить больничными койками спортсменов и других участников Олимпиады при том, что местные жители не смогут их использовать», – заявил губернатор Тосихито Кумагаи. 

Зарубежные спортсмены также не смогут принять участие в тестовом мероприятии Олимпиады по ВМХ-фристайлу. 

Некоторые муниципалитеты Японии выразили обеспокоенность тем, как медицина страны будет справляться с нагрузками во время Олимпиады

«Крайне важно оценить, насколько будет обременена медицинская система», – заявил властям Японии президент Японской общественной организации здравоохранения Шигеру Оми.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. По последним данным, 60% жителей Японии выступают за отмену Игр. 

«В чем смысл Олимпиады, если она разносит инфекцию?» В Японии полыхает эпидемия (четвертая волна), и люди боятся Игр 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья