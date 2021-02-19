Олег Матыцин: «Я заявления об отставке не писал. Абсолютно никакой почвы нет, новость оказалась нежизнеспособной»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что не писал заявление об уходе с поста.

Ранее в телеграм-канале «База» появилась новость, что Матыцин и его заместители написали заявления на увольнение. Ведомство сразу опровергло эту информацию.

«Абсолютно никакой почвы нет, новость оказалась нежизнеспособной, смысла на нее реагировать нет, мы продолжаем активно работать.

Минспорта идет намеченным курсом, я и моя команда уверены, что готовы реализовать стратегию развития спорта. Нам есть чем заняться, и нет времени, чтобы заниматься расследованиями. Я заявления об отставке не писал.

Но это бодрит, заставляет задуматься, что надо активнее общаться с нашими партнерами, СМИ», – сказал Матыцин.

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