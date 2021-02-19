Минспорта опровергло информацию об отставке Матыцина. Ранее об этом заявил телеграм-канал «База»

Министерство спорта России опровергло информацию об увольнении главы ведомства Олега Матыцина.

«Данная информация не соответствует действительности», – говорится в официальном заявлении ведомства, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее телеграм-канал «База» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Матыцин и его заместители подали заявление об увольнении по собственному желанию.

Матыцин возглавляет министерство с 21 января 2020 года.

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