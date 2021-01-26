«Лукашенко – гарант Конституции, он защищает права всего белорусского народа. В том числе и спортсменов». Глава хоккея Гомельской области о президенте

Глава федерации хоккея Гомельской области Виталий Уткин рассказал о посещении собрания в НОК.

– О чем Александр Лукашенко говорил в пятницу на встрече в Национальном олимпийском комитете. В Токио поедем драться?

– Конечно. Поедем действительно драться. Сегодня мы видим отношение отдельных европейских политиков и то, насколько оно приобретает сильное влияние. Даже можно его отнести, с учетом тех фраз, которые записаны в Олимпийской хартии, что это дискриминация нас, белорусов, именно по нашим политическим мотивам, потому что мы защищаем, как Александр Лукашенко, как гарант Конституции, он защищает права всего белорусского народа. В том числе и спортсменов.

Поведение наших зарубежных коллег, политиков не очень импонирует в целом. Пьер де Кубертен, когда возвращался к олимпийскому движению, говорил о единстве. Эти пять колец, которые символизируют пять континентов, объединяются, это олимпийский праздник. Такая «черная метка» политики сегодня у нас в спорте как способ давления на нации, на народы, конечно, не красит поведение Международного олимпийского комитета, – сказал Уткин в эфире СТВ.