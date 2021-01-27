Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку из-за скандала с сексистскими высказываниями

Глава организационного комитета Олимпиады в Токио Есиро Мори подал в отставку из-за скандала, связанного с его сексистскими высказываниями.

На заседании НОК Японии в начале февраля Мори заявил, что из-за увеличения количества женщин в спортивных комитетах придется увеличить и длительность заседаний, так как женщинам «сложно перестать говорить, это раздражает». Позднее Мори извинился за свои слова и назвал их неуместными.

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Мои неуместные комментарии доставили большие неприятности. Мне жаль», – сказал Мори во время заседания исполнительного совета оргкомитета.

«Важно, чтобы в июле стартовала. И не должно быть так, что мое присутствие стало бы препятствием для этого», – цитирует чиновника BBC.

Пока неизвестно, кто заменит Мори на должности главы оргкомитета. Предполагалось, что пост может занять мэр олимпийской деревни Сабуро Кавабути, однако, по информации Kyodo, оргкомитет создаст комиссию для выборов нового руководителя.

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио извинился за сексистские высказывания. Он заявил, что женщины слишком много говорят на заседаниях