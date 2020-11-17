Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сдал положительный тест на фуросемид (News.ru)

Российский легкоатлет сдал положительный тест на фуросемид.

Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

Фуросемид не является допингом, но входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как может применяться, чтобы скрыть следы применения допинга.

«На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата.

Сейчас Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу. В легкой атлетике уже некому выступать», — рассказал источник.

По словам источника, эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая уже отправила данную информацию главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.

UPD. Источник «Матч ТВ» подтвердил информацию о фуросемиде.