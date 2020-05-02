Матыцин о выступлении России на Олимпиаде-2021: «Как бы пафосно это ни звучало, гимн и флаг все равно будут в наших сердцах»

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду-2021 в Токио под своим флагом.

В прошлом году Всемирное антидопинговое агентство ( ) рекомендовало отстранить Россию от крупных международных стартов на 4 года из-за допинговых скандалов.

«Главное, чтобы Игры состоялись. сейчас делает для этого все возможное. Вероятно, что будут приняты меры по дополнительному контролю на въезде, может быть пересмотрен формат соревнований в отношении участия зрителей. Но я верю, что Игры будут. И мы в любом случае на них поедем, и возьмем с собой российские флаги.

Но что касается официальных церемоний, будем надеяться на решение . Как бы пафосно это ни звучало, гимн и флаг все равно будут в наших сердцах», – сказал Матыцин.

Игры в , перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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