WADA обнаружило еще 4 положительные допинг-пробы российских спортсменов в ходе проверки тестов из Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило еще 4 положительные допинг-пробы российских спортсменов в ходе перепроверки тестов из Московской лаборатории.
Всего число положительных проб достигло 61. В апреле WADA сообщало о 57 найденных положительных пробах.
Ранее стало известно, что WADA после анализа базы данных Московской лаборатории открыло дела на 298 российских спортсменов.
Также WADA выразило уверенность, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по спору организации с РУСАДА до летней Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2021 году.
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