WADA обнаружило еще 4 положительные допинг-пробы российских спортсменов в ходе проверки тестов из Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило еще 4 положительные допинг-пробы российских спортсменов в ходе перепроверки тестов из Московской лаборатории.

Всего число положительных проб достигло 61. В апреле WADA сообщало о 57 найденных положительных пробах.

Ранее стало известно, что WADA после анализа базы данных Московской лаборатории открыло дела на 298 российских спортсменов.

Также WADA выразило уверенность, что Спортивный арбитражный суд ( ) вынесет решение по спору организации с до летней Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2021 году.

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