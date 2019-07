Представлены медали летних Олимпийских игр-2020 в Токио

В официальном твиттере летних Олимпийских игр-2020 в Токио опубликовано видео с презентацией медалей.

Награды будут изготовлены из переработанных материалов – золото, серебро и бронза были извлечены из электронных устройств, которые жители страны в течение двух лет сдавали на утилизацию.

Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа.

The moment you have all been waiting for, your #Tokyo2020 Olympic Medals! 🥇🥈🥉



100% #Sustainable #1YearToGo pic.twitter.com/DcLKtEF0DQ