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Представлены медали летних Олимпийских игр-2020 в Токио

Теги видео Олимпиада-2020 Легкая атлетика

В официальном твиттере летних Олимпийских игр-2020 в Токио опубликовано видео с презентацией медалей. 

Награды будут изготовлены из переработанных материалов – золото, серебро и бронза были извлечены из электронных устройств, которые жители страны в течение двух лет сдавали на утилизацию.

Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа.

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