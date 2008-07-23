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Gracenote: США выиграют медальный зачет Токио-2020, Россия займет 4-е место, но завоюет больше наград, чем в Рио

Теги сборная России сборная Франции сборная Англии сборная США сборная Италии сборная Германии Рио-2016 сборная Китая сборная Японии сборная Голландии Олимпиада-2020 Легкая атлетика

Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу Токио-2020.

Таблица основана на результатах спортсменов за последние годы.

Специалисты предполагают, что сборная США вновь возглавит общий зачет. Россия, Китай и Япония выиграют больше медалей, чем в Рио-2016, а сборная Великобритании – меньше, но попадет в топ-5. 

Прогнозируемый медальный зачет топ-10 Игр-2020: 

1. США – 126 медалей (121 в Рио-2016)
2. Китай – 81 (70)
3. Япония – 67 (41)
4. Россия – 65 (56)
5. Великобритания – 43 (67)
6. Австралия – 43 (29)
7. Франция – 41 (42)
8. Германия – 38 (42)
9. Голландия – 34 (19)
10. Италия – 32 (28)

ПРИМЕЧАНИЕ: расчеты на сайте от 6 мая, в нашем распоряжении письмо от 23 июля с обновленными данными.

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