Gracenote: США выиграют медальный зачет Токио-2020, Россия займет 4-е место, но завоюет больше наград, чем в Рио

Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу Токио-2020.
Таблица основана на результатах спортсменов за последние годы.
Специалисты предполагают, что сборная США вновь возглавит общий зачет. Россия, Китай и Япония выиграют больше медалей, чем в Рио-2016, а сборная Великобритании – меньше, но попадет в топ-5.
Прогнозируемый медальный зачет топ-10 Игр-2020:
1. США – 126 медалей (121 в Рио-2016)
2. Китай – 81 (70)
3. Япония – 67 (41)
4. Россия – 65 (56)
5. Великобритания – 43 (67)
6. Австралия – 43 (29)
7. Франция – 41 (42)
8. Германия – 38 (42)
9. Голландия – 34 (19)
10. Италия – 32 (28)
ПРИМЕЧАНИЕ: расчеты на сайте от 6 мая, в нашем распоряжении письмо от 23 июля с обновленными данными.
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