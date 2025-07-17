Дмитрий Губерниев: «Все помнят, как мы прекрасно провели Игры в Сочи. Вернемся в олимпийское движение и покажем всему миру, как можем проводить Олимпиаду»

Губерниев прокомментировал слова Михаила Дегтярева об Олимпиаде в России.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что Россия готова к проведению Игр, а также планирует в будущем заявляться в качестве страны-хозяйки.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Не думаю, что наша страна закрыла олимпийский гештальт. Скорее всего, речь идет о летней Олимпиаде в Москве.

Все помнят, как мы прекрасно провели Игры в Сочи . Я только поддерживаю эту идею. Мы вернемся в олимпийское движение и покажем всему миру, как можем проводить Олимпиаду.

Сначала нам нужно сполна восстановить свои позиции на международной арене, хотя этот процесс может идти параллельно. А дальше можем рассчитывать на проведение Олимпийских игр, Дегтярев абсолютно прав», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Фетисов о словах Дегтярева про Олимпиаду в России: «Какие основания? Флаг с гербом вернуть не можем, спортсменов морально опускают ниже плинтуса, а мы собрались Игры проводить»