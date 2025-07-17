Дмитрий Губерниев: «Все помнят, как мы прекрасно провели Игры в Сочи. Вернемся в олимпийское движение и покажем всему миру, как можем проводить Олимпиаду»
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что Россия готова к проведению Игр, а также планирует в будущем заявляться в качестве страны-хозяйки.
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Не думаю, что наша страна закрыла олимпийский гештальт. Скорее всего, речь идет о летней Олимпиаде в Москве.
Все помнят, как мы прекрасно провели Игры в Сочи. Я только поддерживаю эту идею. Мы вернемся в олимпийское движение и покажем всему миру, как можем проводить Олимпиаду.
Сначала нам нужно сполна восстановить свои позиции на международной арене, хотя этот процесс может идти параллельно. А дальше можем рассчитывать на проведение Олимпийских игр, Дегтярев абсолютно прав», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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