Сергей Шубенков: «Сейчас я сражаюсь с собственным организмом, но пока больше случаются поражения. Однако на следующих стартах пойду в наступление»

Сергей Шубенков планирует выступить на открытом чемпионате Беларуси.

«Я половину лета, считай, пропустил из-за травмы, теперь приходится бегать, где есть возможность. Хотел выступить в Бресте на Кубке сильнейших спортсменов, но для того чтобы претендовать на попадание в состав команды, мне надо было бежать в Чебоксарах в районе 13,80.

Если бы получилось, то можно было бы вопрос ставить такой. 14,09 секунды, конечно, это результат ни о чем, но какой-то прогресс есть, если сравнивать с моим первым стартом сезона в Чебоксарах (14,11).

Сейчас я сражаюсь как могу с собственным организмом, но пока больше случаются поражения. Однако на следующих стартах я пойду в наступление.

Говорю про московский Мемориал Куца и открытый чемпионат Беларуси, это будут мои основные турниры перед чемпионатом России», — сказал чемпион мира в беге на 110 м с/б.

Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике пройдет с 24 по 25 июля в Бресте.