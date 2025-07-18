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Шубенков о восстановлении после травмы: «Сейчас у меня ощущение, что я пока даже на 50% не набрал форму»

Сергей Шубенков сообщил, что пока не набрал форму после травмы.

Из-за травмы, полученной на одном из тренировочных сборов в Сочи, 34-летний Шубенков пропустил начало летнего сезона.

«Сейчас у меня ничего не болит, есть, конечно, нюансы, но в целом все в порядке. Сейчас у меня ощущение, что я пока даже на 50% не набрал форму. Вчера в Жуковском я ровно бежал, без ошибок и провалов, но получилось медленно и ни о чем.

Это, на самом деле, самая плохая ситуация. Когда у тебя есть технические ошибки, то их всегда можно исправить. А тут другое. Но мы с тренером план наметили, глядишь, что-то из этого и получится», – рассказал чемпион мира в барьерном беге.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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