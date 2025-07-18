Сергей Шубенков: «До Лос-Анджелеса-2028 я тянуть не буду. Судьба уже намекает, что пора уходить на покой»
Чемпион мира Сергей Шубенков не планирует выступать на Олимпиаде-2028.
«Судьба мне, наверное, уже намекает, что пора уходить на покой. Но сезон-то этот надо в любом случае завершить, живым или мертвым, но завершить. А там поглядим, на самом деле. Мне на эту тему тяжело говорить.
Понятно, что все идет к тому, что я закончу если не после этого сезона, то после следующего. И до Лос-Анджелеса я тянуть не буду, шансов вообще-то маловато.
Сейчас, как только я выхожу на какие-то объемы, на прежние свои нагрузки, у меня сразу организм начинает сбоить. На этот раз весной с коленями проблемы случились», – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости