Дмитрий Васильев: «В Швеции Грета Тунберг – очевидный заказной проект. Так же и Самуэльссон выполняет чей-то политический заказ, я уверен»

Дмитрий Васильев сравнил Себастьяна Самуэльссона с Гретой Тунберг.

Шведский биатлонист Самуэльссон ранее назвал странным снятие санкций с российских паралимпийцев.

«В Швеции Грета Тунберг – очевидный заказной проект. Так же и Самуэльссон выполняет чей-то политический заказ, я уверен в этом. Спортсмен должен заниматься спортом и не лезть в политику, а он нарушает это тезис постоянно своими политическими заявлениями. Таким образом он нарушает и олимпийскую хартию. Строит из себя правозащитника, а сам законов не знает.

Можно попытаться подать в суд на Самуэльссона, который на протяжении нескольких лет льет клевету на Россию и выступает против спортсменов. Пусть суд даст оценку, имеет ли он право после этого быть в олимпийском движении.

МОК [Международный олимпийский комитет] тоже должен жестко реагировать на подобные высказывания спортсменов. Политика и спорт смешались в кучу. [Президенту МОК] Кирсти Ковентри нужно разделить их и дать правовую оценку спортсменам, которые погрязли в политике», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .