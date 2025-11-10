Евгений Рылов: «На 200 м на спине за первое-второе место на чемпионате мира я был бы способен бороться»

Евгений Рылов заявил, что мог бы бороться за золото чемпионата мира.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов считает, что мог бы бороться за золото на чемпионате мира-2025 в Сингапуре, если бы туда поехал.

– Когда вернетесь на крупные международные старты, четырехлетнее отсутствие практики таких соревнований скажется на вас?

– Никак не скажется. Потому что у нас вид спорта индивидуальный - одна дорожка и заплывы. Но есть психологические факторы, которые относятся и к другим ребятам. Мне они не так критичны, поскольку у меня есть опыт и знание, как работать в такой обстановке. Тут уже другой фактор в виде здоровья и болезни сыграл против меня.

– Насколько за четыре года уровень плавания в вашей дисциплине изменился? Вам трудно было бы в этом году бороться за медали чемпионата мира, попади вы туда в своей лучшей форме?

– На спине на «сотке» результаты сдвинулись - конкурировать будет сложнее. На «двухсотке» тоже чуть-чуть сдвинулось все, но, если брать мои лучшие результаты, то за первое-второе место на чемпионате мира я был бы способен бороться. Если подойти к стартам в своем лучшем состоянии.

– Выстраиваете для себя планы к 2028 году, летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе?

– Я не буду сейчас говорить про олимпийский цикл. У меня стоит вопрос реабилитации. Реабилитации в плане спортивной деятельности, полного восстановления себя как спортсмена и своих результатов. Это цель на следующий год. Загадывать дальше не имеет никакого смысла, пока я не смогу набрать просто нормальную форму. Я не говорю уже пока про улучшение результатов, – сказал Рылов.

