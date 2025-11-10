Евгений Рылов: «Переболел «короной», у меня вылез стрептококк. Сейчас полностью вылечился, но надо смотреть, что будет дальше»

Евгений Рылов рассказал, как боролся со стрептококком.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о борьбе со стрептококком.

– Вы пропускаете чемпионат России на короткой воде, который проходит в Казани. В следующем году рассчитываете полноценно выступать?

– Да, постараюсь. Хочу полноценно участвовать в соревнованиях. Сейчас восстанавливаюсь после болезни и уже плаваю, но это только общие мероприятия. В таком режиме останусь до конца года, а дальше уже рассчитываю готовиться к стартам.

– С вашими болезнями связано то, что весной не отобрались на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре?

– Да, все так. Я набирал тогда отличную форму. Все было хорошо. Но заболел за четыре недели до отбора. И это, естественно, сорвало подготовку. У нас в плавании это очень сказывается. Особенно чем старше становишься, тем меньше имеешь право на ошибку. Тем более у меня в 2024 году тоже было такое лечение.

И я тот год тоже начал позже, чем все. Пропустил полугодие после лечения антибиотиками, и это сказалось. Начинаю тренироваться и через две-три недели заболеваю – и так у меня было по кругу до конца года. В начале 2025 года вроде отпустило меня – я начал готовиться, делал все необходимое, держал уровень и потом набирал-набирал-набирал. И меня все равно сорвало.

После апреля я отдохнул где-то неделю, начал заново сдавать анализы – рецидив – и опять надо начинать повторный цикл. И это накануне отбора к чемпионату мира! Естественно, потом мы этот немного растянули, чтобы до конца добить. Надеюсь, что теперь получится нормально выступать.

– Почему второй год подряд возникали эти проблемы? Какая-то хроническая болезнь?

– В целом эта болезнь сама по себе находится в каждом человеке. Она может просто в сонном режиме быть. Это бактерия – она есть практически у всех. Проблема в том, когда она активная. Есть острая фаза, есть спящая фаза, есть пассивная фаза. У меня была пассивная. Она не влияет на обычного спортсмена. Да и на спортсмена в обычном режиме не влияет.

А вот когда идут тренировочные работы, особенно нагрузки на аэробные показатели, где все адаптируется через поглощение кислорода, то эта проблема как раз не давала в нужной степени усваивать – поглощение кислорода падало.

– В будущем это можно предотвратить?

– Сейчас я полностью вылечился, но надо смотреть, что будет дальше. Это может опять возобновиться, поскольку до конца из организма все равно не выходит. А у меня подобные проблемы стали вылезать, скорее всего, вследствие коронавируса, которым я переболел в 2021 году.

Не буду вам давать все научные термины, но общая последовательность такая: я заболел «короной», у меня вылез стрептококк, который оставался дальше. Это никак не влияло на мое здоровье, но очень сильно влияло на тренировки.

И я очень долго не понимал этой связи. Поэтому длительное время тратил много времени и сил, но это не давало того огромного результата, который у меня был раньше при аналогичных объемах тренировок. Когда узнал о причинах, сумел подготовиться к финалу Кубка России 2024 года, который проходил в июле в Екатеринбурге.

Но в тот момент был на бактериофаге – лекарстве, просто подавляющем болезнь. А потом сделал курс антибиотика. После него отходил, но уже в 2025 году начал набирать форму.

В итоге под максимальной пиковой нагрузкой, максимальной пиковой адаптацией и максимально возможной реализацией иммунитет падает – я снова заболел, и это вызвало рецидив. Из-за этого не успел подготовиться к чемпионату России в Казани, который был отборочным к чемпионату мира, – сказал Рылов.ъ

