Дмитрий Мазепин: «Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить другие федерации»

Мазепин поставил целью вернуть флаг и гимн российским пловцам в 2026 году.

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что целью организации на 2026 год станет возвращение спортсменам флага и гимна.

На международных турнирах в 2025-м российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

«В День народного единства World Aquatics сделала нам подарок и восстановила единство нашей федерации, приняв решение о допуске ватерполистов до всех соревнований уровня чемпионатов мира. Это первый российский командный вид спорта, допущенный до высших командных соревнований.

Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить другие федерации», – рассказал Мазепин.