Чикунова о результате на 100 м брассом: «Будем считать, что это такая точка отсчета, желательно невозврата»

Пловчиха Чикунова: не прям довольна результатом на 100 м брассом на ЧР в Казани.

Пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала победу на дистанции 100 м брассом на чемпионате России на короткой воде в Казани.

Спортсменка проплыла с результатом 1.04,84.

«Понимала, что последние 25 метров сегодня все решат. Понимала, что у меня есть некое преимущество. Не прям довольна своим результатом, в том году проплыла быстрее, так что будем считать, что это такая точка отсчета, желательно невозврата. Сейчас я делаю акцент на Кубок Сальникова, планомерно к нему готовлюсь», – сказала Чикунова.

Она отметила, что ей было бы тяжело хорошо выступать на дистанции 50 м брассом.

«Это будет тяжело, потому что у меня вся сила в широком толчке ногами. Если я хочу хорошо плыть 50 м, мне нужно будет полностью поменять технику, отказаться от широкого гребка. Пока я к этому не готова. Буду тренировать сотню, но основной упор на 200 м», – добавила пловиха.