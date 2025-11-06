  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Советник World Aquatics: «Не сомневаюсь, что скоро мы не просто допустим россиян к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну»
4

Советник World Aquatics: «Не сомневаюсь, что скоро мы не просто допустим россиян к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну»

World Aquatics в скором времени может полноценно допустить российских атлетов.

Советник Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) венгр Виктор Хусар считает, что российские спортсмены могут скоро вернуться на соревнования под эгидой организации с флагом и гимном.

Сейчас россияне допускаются на турниры World Aquatics в нейтральном статусе.

«Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин справедливо отметил, что за кулисами всегда идет большое количество работы. Я здесь также представляю свою страну, Венгрию.

У нас проходил чемпионат мира по дзюдо, чемпионат мира по водным видам спорта на короткой воде. Венгрия всегда занимала позицию поддержки России. Наши руководители, министры хорошо общаются.

Кто-то должен быть первопроходцем, и я не сомневаюсь, что этот процесс скоро пойдет в World Aquatics полным ходом, и мы не просто допустим спортсменов к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну.

Есть страны, которые блокируют участие представителей других стран, чтобы самим зарабатывать медали. Но Венгрия, сильная страна в водном поло, хочет, чтобы Россия вернулась. Хорошие, зрелищные соревнования способствуют интересу к ним», – сказал Хусар в ходе пленарного заседания «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе» на форуме «Россия – спортивная держава».

Первый командный вид спорта, в котором Россия вернулась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
плавание
World Aquatics (FINA)
Дмитрий Мазепин
синхронное плавание
прыжки в воду
водное поло
Политика
logoсборная России
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о новых правилах World Aquatics по допуску россиян: «Здесь мы будем упираться в страны, которые захотят или нет нас принять»
4 ноября, 16:48
Россияне смогут выступать на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2026 года
4 ноября, 14:24
Мазепин заявил, что World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше. Сообщалось, что пловцы не выступят по «политическим причинам»
27 октября, 12:26
Главные новости
European Aquatics о недопуске россиян к ЧЕ на короткой воде в Польше: «Мы изучаем новые правила World Aquatics и вскоре сделаем заявление»
сегодня, 17:31
Дмитрий Мазепин: «Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить другие федерации»
сегодня, 17:23
Россия подала заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года
сегодня, 17:19
Михаил Дегтярев: «Россия – главный поборник олимпийских ценностей, которые, увы, часто нарушаются за рубежом»
сегодня, 16:34
Михаил Дегтярев: «Спасибо Венгрии за блокировку внесения ОКР в санкционные списки Евросоюза. Это был бы нонсенс»
сегодня, 16:22
«Спортсмены из Украины все подходили, старались друг друга поздравлять. Благоразумие начинает возвращаться». Габдуллин об общении россиян с иностранцами на турнирах
сегодня, 09:14
Колесников об «Играх на стероидах»: «Не могу сказать, что я против, но участвовать точно не собирался»
сегодня, 07:02
Михаил Дегтярев: «Вопреки санкциям и ограничениям в 2025 году российские спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах мира и Европы, завоевав 91 медаль»
вчера, 14:42
Евгений Рылов: «Выступать лучше в нейтральном статусе, чем вообще не выступать. Возможно, мое решение отказаться от него было не совсем верным»
вчера, 13:13
Михаил Дегтярев: «Более 4 тысяч наших спортсменов в 28 олимпийских видах сейчас имеют право выступать на международных стартах»
вчера, 12:37
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23