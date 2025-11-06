Советник World Aquatics: «Не сомневаюсь, что скоро мы не просто допустим россиян к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну»

World Aquatics в скором времени может полноценно допустить российских атлетов.

Советник Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics ) венгр Виктор Хусар считает, что российские спортсмены могут скоро вернуться на соревнования под эгидой организации с флагом и гимном.

Сейчас россияне допускаются на турниры World Aquatics в нейтральном статусе.

«Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин справедливо отметил, что за кулисами всегда идет большое количество работы. Я здесь также представляю свою страну, Венгрию.

У нас проходил чемпионат мира по дзюдо, чемпионат мира по водным видам спорта на короткой воде. Венгрия всегда занимала позицию поддержки России. Наши руководители, министры хорошо общаются.

Кто-то должен быть первопроходцем, и я не сомневаюсь, что этот процесс скоро пойдет в World Aquatics полным ходом, и мы не просто допустим спортсменов к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну.

Есть страны, которые блокируют участие представителей других стран, чтобы самим зарабатывать медали. Но Венгрия, сильная страна в водном поло, хочет, чтобы Россия вернулась. Хорошие, зрелищные соревнования способствуют интересу к ним», – сказал Хусар в ходе пленарного заседания «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе» на форуме «Россия – спортивная держава».

Первый командный вид спорта, в котором Россия вернулась