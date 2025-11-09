0

Григорий Вековищев: «Очень давно хотел установить юношеский рекорд мира. Надеюсь, это только начало»

Пловец Григорий Вековищев: давно хотел установить юношеский рекорд мира.

Пловец Григорий Вековищев прокомментировал победу на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате России на короткой воде в Казани. 

Спортсмен установил юношеский мировой рекорд (3.36,57).

«Я максимально доволен данными секундами. Очень давно хотел установить юношеский рекорд мира. Надеюсь, что это только начало, потому что на большой воде тяжелее устанавливать рекорды, там более серьезная борьба», – сказал Вековищев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
чемпионат России
Григорий Вековищев
плавание
